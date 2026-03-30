Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ребров может напихать. И в сборной есть лидеры»

Форвард Динамо Матвей Пономаренко, который дебютировал за сборную Украины в неудачном матче против Швеции, не согласен с теми, кто говорит, что у национальной команды нет лидеров.

«Есть игроки, которые являются лидерами нашей команды. Тот же Яремчук. Или, например, Миколенко и Забарный. Илье 23 или 24 года, а он уже капитан».

«И есть тренер, который может напихать при необходимости. У сборной хорошее будущее», – уверен Пономаренко.

31 марта сборная Украины сыграет контрольный матч против Албании.