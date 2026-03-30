Сборная УКРАИНЫ30 марта 2026, 14:27 | Обновлено 30 марта 2026, 14:45
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ребров может напихать. И в сборной есть лидеры»
Форвард уверен, что у сборной все будет хорошо
Форвард Динамо Матвей Пономаренко, который дебютировал за сборную Украины в неудачном матче против Швеции, не согласен с теми, кто говорит, что у национальной команды нет лидеров.
«Есть игроки, которые являются лидерами нашей команды. Тот же Яремчук. Или, например, Миколенко и Забарный. Илье 23 или 24 года, а он уже капитан».
«И есть тренер, который может напихать при необходимости. У сборной хорошее будущее», – уверен Пономаренко.
31 марта сборная Украины сыграет контрольный матч против Албании.
2. Тренер може напіхати хіба що своєму лабрадору, на більше він неспроможний