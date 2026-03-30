Скандальному экс-футболисту Баварии грозит до года лишения свободы

Бывший футболист «Баварии» Жером Боатенг попал в неприятности.

37-летнего немца задержали в Мюнхене за рулем роскошного внедорожника, хотя на него уже было наложено запрет на вождение.

По информации BILD, запрет на управление транспортным средством в отношении Боатенга действовал с 9 октября 2025 года. Причиной стала предыдущая административная правонарушение. Прокуратура Мюнхена уже начала официальное расследование.

Пресс-секретарь Юлиане Гротц подтвердила, что соответствующее производство по этому делу продолжается.

Тот, кто садится за руль вопреки запрету, в Германии больше не совершает простое административное правонарушение, а совершает уголовное преступление. В таком случае наказание может варьироваться от штрафа до одного года лишения свободы. Для перворазников обычно применяется штраф в размере 30-40 дневных ставок, причем сумма определяется в зависимости от месячного чистого дохода.

Боатенг пока не давал никаких комментариев по поводу инцидента. Дальнейшие расследования мюнхенских органов власти покажут, какие конкретные последствия этот случай в Швабинге будет иметь для Жерома.

Ранее сообщалось, что скандального экс-игрока выгнали из «Баварии».