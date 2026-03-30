Интерес Реала. Утрехту посоветовали избавиться от украинского Холанда

Нидерландский журналист Рубен ван дер Мейер считает, что «Утрехту» не следует активировать опцию о выкупе контракта украинского форварда Артема Степанова у леверкузенского «Байера».

«Он – еще молодой, но я сомневаюсь, что он является тем же нападающим, в котором нуждается «Утрехт». К тому же, я также не знаю, сколько он будет стоить», – сказал ван дер Мейер в эфире RTV Utrecht.

Степанов успел сыграть за Утрехт девять матчей, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Из-за внешнего сходства, Артема часто сравнивают со звездным нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Сообщалось, что Степановым интересуется мадридский «Реал».