Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интерес Реала. Утрехту посоветовали избавиться от украинского Холанда
Нидерланды
30 марта 2026, 09:51
Интерес Реала. Утрехту посоветовали избавиться от украинского Холанда

Украинец не смог произвести впечатление на Рубена ван дер Мейера

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Нидерландский журналист Рубен ван дер Мейер считает, что «Утрехту» не следует активировать опцию о выкупе контракта украинского форварда Артема Степанова у леверкузенского «Байера».

«Он – еще молодой, но я сомневаюсь, что он является тем же нападающим, в котором нуждается «Утрехт». К тому же, я также не знаю, сколько он будет стоить», – сказал ван дер Мейер в эфире RTV Utrecht.

Степанов успел сыграть за Утрехт девять матчей, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Из-за внешнего сходства, Артема часто сравнивают со звездным нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Сообщалось, что Степановым интересуется мадридский «Реал».

По теме:
Утрехт Реал Мадрид Артем Степанов
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Футбол | 30 марта 2026, 07:15 67
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:37 0
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Футбол | 29.03.2026, 19:20
Игорь Кондратюк рассказал, когда Сергей Ребров покинет сборную
Футбол | 30.03.2026, 07:00
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Теннис | 29.03.2026, 13:25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем