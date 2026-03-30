Интерес Реала. Утрехту посоветовали избавиться от украинского Холанда
Украинец не смог произвести впечатление на Рубена ван дер Мейера
Нидерландский журналист Рубен ван дер Мейер считает, что «Утрехту» не следует активировать опцию о выкупе контракта украинского форварда Артема Степанова у леверкузенского «Байера».
«Он – еще молодой, но я сомневаюсь, что он является тем же нападающим, в котором нуждается «Утрехт». К тому же, я также не знаю, сколько он будет стоить», – сказал ван дер Мейер в эфире RTV Utrecht.
Степанов успел сыграть за Утрехт девять матчей, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Из-за внешнего сходства, Артема часто сравнивают со звездным нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
Сообщалось, что Степановым интересуется мадридский «Реал».
