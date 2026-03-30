Ори ДЭВИД: «Мы продолжаем плодотворную подготовку»
Ассистент Патрика ван Леувена прокомментировал матч с «Александрией»
Ассистента тренера «Кривбасса» Ори Дэвид прокомментировал спарринг с «Александрией» (1:1):
– Как оцениваете товарищеский матч против «Александрии» с точки зрения качества игры?
– Для тренерского штаба это не просто товарищеский матч, это тестовый поединок, чтобы проверить физическую форму ребят. Тех футболистов, которые получали меньше игрового времени в последних встречах, чтобы посмотреть, как они реагируют на хорошую игру, и увидеть, кто из них готов играть в следующих матчах УПЛ. Так что это был спарринг, в котором мы увидели определенные вещи – как хорошие, так и несколько хуже, но в итоге достигли своей цели.
– Насколько важны такие матчи в контексте подготовки к следующим играм в УПЛ?
– Это очень важный матч для нас, потому что, как я уже говорил, это игра для проверки футболистов, у которых меньше игрового времени. Поэтому очень важно проанализировать игру, попробовать что-то новое и быть готовыми к следующему матчу против ЛНЗ.
– Каковы ближайшие планы команды по подготовке к матчу с ЛНЗ?
– Мы продолжаем плодотворную подготовку, и после того, как ребята вернутся из сборных, мы продолжим этот процесс. Впереди еще много времени, чтобы подготовиться как следует. Весь фокус теперь – на игре против ЛНЗ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые 31 марта проведут товарищеский поединок в Валенсии
Украинский промоутер похвалил Мозеса