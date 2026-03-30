  4. Ори ДЭВИД: «Мы продолжаем плодотворную подготовку»
30 марта 2026, 07:33 | Обновлено 30 марта 2026, 07:52
Ори ДЭВИД: «Мы продолжаем плодотворную подготовку»

Ассистент Патрика ван Леувена прокомментировал матч с «Александрией»

ФК Кривбасс. Ори Дэвид

Ассистента тренера «Кривбасса» Ори Дэвид прокомментировал спарринг с «Александрией» (1:1):

Как оцениваете товарищеский матч против «Александрии» с точки зрения качества игры?

– Для тренерского штаба это не просто товарищеский матч, это тестовый поединок, чтобы проверить физическую форму ребят. Тех футболистов, которые получали меньше игрового времени в последних встречах, чтобы посмотреть, как они реагируют на хорошую игру, и увидеть, кто из них готов играть в следующих матчах УПЛ. Так что это был спарринг, в котором мы увидели определенные вещи – как хорошие, так и несколько хуже, но в итоге достигли своей цели.

Насколько важны такие матчи в контексте подготовки к следующим играм в УПЛ?

– Это очень важный матч для нас, потому что, как я уже говорил, это игра для проверки футболистов, у которых меньше игрового времени. Поэтому очень важно проанализировать игру, попробовать что-то новое и быть готовыми к следующему матчу против ЛНЗ.

Каковы ближайшие планы команды по подготовке к матчу с ЛНЗ?

– Мы продолжаем плодотворную подготовку, и после того, как ребята вернутся из сборных, мы продолжим этот процесс. Впереди еще много времени, чтобы подготовиться как следует. Весь фокус теперь – на игре против ЛНЗ.

