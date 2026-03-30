30 марта 2026, 05:42 | Обновлено 30 марта 2026, 06:58
31-летнего экс-игрока сборной Англии призывают заканчивать с футболом

Крах звезды в Фейеноорде: Стерлинга отправляют на пенсию

ФК Фейеноорд. Рахим Стерлинг

Бывший футболист сборной Нидерландов Рене ван дер Гейп выступил с резкой критикой в адрес Рахима Стерлинга, призвав вингера повесить бутсы на гвоздь после провального старта в «Фейеноорде».

«Ему стоит просто прийти к ван Перси и признать: пора заканчивать, это не приносит результата... Пусть лучше отправляется на Ибицу и наслаждается жизнью», – заявил эксперт.

31-летний игрок пополнил состав роттердамцев зимой в статусе свободного агента после ухода из «Челси», однако до сих пор не набрал оптимальных кондиций. В активе Стерлинга лишь одна результативная передача в пяти встречах, а в недавнем противостоянии с «Аяксом» (1:1) его заменили уже на 55-й минуте.

К критике присоединился и Виллем ван Ханегем: «Когда он теряет в скорости, его легко проходят – в нахождении такого игрока на поле нет смысла».

В свою очередь, главный тренер команды Робин ван Перси высказался более сдержанно: «Рахим прибавляет в плане физической подготовки, однако я ожидаю от него более весомого влияния на командную игру».

Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
