Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен размер компенсации Тудора после увольнения из Тоттенхэма
Англия
30 марта 2026, 02:01 | Обновлено 30 марта 2026, 07:00
0

Стал известен размер компенсации Тудора после увольнения из Тоттенхэма

Тренер покинул клуб без получения каких-либо финансовых компенсаций

Getty Images/Global Images Ukraine

Игор Тудор завершил свое пребывание в «Тоттенхэме», покинул клуб без получения каких-либо финансовых компенсаций за досрочное прекращение сотрудничества. Такими сведениями поделился инсайдер Бен Джейкобс.

Официальное заявление об увольнении хорватского специалиста лондонцы сделали в воскресенье. Период работы Тудора во главе «шпор» выдался крайне неудачным: коллектив уступил в 5 из 7 проведенных встреч.

Единственным светлым пятном стала победа над «Атлетико» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2), однако этого не хватило для прохода дальше после разгрома в первой игре (2:5). В чемпионате Англии ситуация критическая – команда идет на 17-м месте, балансируя в одном балле от зоны понижения в классе.

Игор Тудор Тоттенхэм Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем