ВИДЕО. Мбаппе удивил всех: что он делал на скамейке во время матча Франции

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе оказался в центре внимания из-за забавного эпизода в товарищеском матче.

Во встрече против сборной Колумбии, которую сборная Франции выиграла со счетом 3:1, Мбаппе попал в кадр с шоколадным батончиком на скамейке запасных.

Форвард начал игру в запасе, перекусил прямо по ходу матча, а на поле вышел лишь на 78-й минуте.

Эпизод быстро стал вирусным в соцсетях, вызвав волну шуток среди болельщиков.