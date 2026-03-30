ВИДЕО. Мбаппе удивил всех: что он делал на скамейке во время матча Франции
Мбаппе стал вирусным из-за забавного момента на скамейке запасных
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе оказался в центре внимания из-за забавного эпизода в товарищеском матче.
Во встрече против сборной Колумбии, которую сборная Франции выиграла со счетом 3:1, Мбаппе попал в кадр с шоколадным батончиком на скамейке запасных.
Форвард начал игру в запасе, перекусил прямо по ходу матча, а на поле вышел лишь на 78-й минуте.
Эпизод быстро стал вирусным в соцсетях, вызвав волну шуток среди болельщиков.
Mbappé eating a chocolate bar on the bench. 🍫pic.twitter.com/5dOeZyd41u— Viralitity (@Viralitity) March 29, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
