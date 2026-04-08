Сборную Украины может возглавить легенда Динамо. Хорошие отношения с УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может вскоре покинуть команду – летом у него заканчивается контракт.

Как отмечает журналист Сергей Тищенко, одним из реальных кандидатов на пост наставника главной команды страны является легенда «Динамо» Олег Лужный. Отмечается, что у Лужного хорошие отношения с руководством УАФ.

Лужный ранее временно исполнял обязанности главного тренера «Динамо», а последним его местом работы была «Таврия» в 2013 году.

Ранее Лужный отреагировал на информацию, что может возглавить сборную Украины, сообщив, что его интересует возвращение в клубный футбол.