Сборную Украины может возглавить легенда Динамо. Хорошие отношения с УАФ
Команду может возглавить Олег Лужный
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может вскоре покинуть команду – летом у него заканчивается контракт.
Как отмечает журналист Сергей Тищенко, одним из реальных кандидатов на пост наставника главной команды страны является легенда «Динамо» Олег Лужный. Отмечается, что у Лужного хорошие отношения с руководством УАФ.
Лужный ранее временно исполнял обязанности главного тренера «Динамо», а последним его местом работы была «Таврия» в 2013 году.
Ранее Лужный отреагировал на информацию, что может возглавить сборную Украины, сообщив, что его интересует возвращение в клубный футбол.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок начнется 8 апреля в 22:00 по Киеву
Сказал, что не хочет возвращаться в ринг