«Мы анализировали Ингулец с Динамо». Тренер Ворсклы о победе

Наставник «Ворсклы» Валерий Куценко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным в 20 туре Первой лиги одержать верх над одним из лидеров – «Ингульцом» – 2:0.

«В предыдущем туре в Запорожье мы потеряли из-за травм сразу трех ключевых исполнителей: Вадима Червака, Тараса Дмитрука и Максима Андрущенко. Вот почему в этом поединке нужно было, прежде всего, позаботиться о надежности тыла и решили сыграть с двумя опорными полузащитниками. Это пошло на пользу.

А непосредственно при подготовке к противостоянию с петровчанами многое анализировали игровые эпизоды из недавнего кубкового поединка «Динамо» – «Ингулец», позаимствовав у киевлян несколько их наработок. Они и нам пригодились.

Забив дважды в первом тайме полтавчане сделали весомую заявку на победу. После перерыва пытались дорожить мячом, особо не рисковали, не позволив гостям добиться излома. Хотя немного переживал за физическое состояние подопечных, ведь во время подготовки ко второй части сезона не все было гладко. Однако все обошлось».

Пока у футболистов «Ворсклы» 24 очка и они на восьмом месте в Первой лиге.