  4. «Мы анализировали Ингулец с Динамо». Тренер Ворсклы о победе
Украина. Первая лига
29 марта 2026, 22:14 | Обновлено 29 марта 2026, 22:15
«Ворскла» довольно уверенно одолела «Ингулец»

ФК Ворскла

Наставник «Ворсклы» Валерий Куценко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным в 20 туре Первой лиги одержать верх над одним из лидеров – «Ингульцом» – 2:0.

«В предыдущем туре в Запорожье мы потеряли из-за травм сразу трех ключевых исполнителей: Вадима Червака, Тараса Дмитрука и Максима Андрущенко. Вот почему в этом поединке нужно было, прежде всего, позаботиться о надежности тыла и решили сыграть с двумя опорными полузащитниками. Это пошло на пользу.

А непосредственно при подготовке к противостоянию с петровчанами многое анализировали игровые эпизоды из недавнего кубкового поединка «Динамо» – «Ингулец», позаимствовав у киевлян несколько их наработок. Они и нам пригодились.

Забив дважды в первом тайме полтавчане сделали весомую заявку на победу. После перерыва пытались дорожить мячом, особо не рисковали, не позволив гостям добиться излома. Хотя немного переживал за физическое состояние подопечных, ведь во время подготовки ко второй части сезона не все было гладко. Однако все обошлось».

Пока у футболистов «Ворсклы» 24 очка и они на восьмом месте в Первой лиге.

По теме:
Главный тренер Чернигова объяснил сенсационную победу над Левым Берегом
Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Я думаю, что мы реабилитировались перед болельщиками»
ФК Чернигов – Левый Берег – 4:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Ингулец Ворскла - Ингулец Валерий Куценко инсайд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 29 марта 2026, 09:17 34
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины

Сергей Ребров может в скором времени уйти в отставку

Четыре финала WTA 125 подряд. Калинина упустила трофей в Дубровнике
Теннис | 29 марта 2026, 18:50 8
Четыре финала WTA 125 подряд. Калинина упустила трофей в Дубровнике
Четыре финала WTA 125 подряд. Калинина упустила трофей в Дубровнике

В финале соревнований в Хорватии Ангелина в трех сетах уступила Андреа Ласаро Гарсии

ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Футбол | 28.03.2026, 22:46
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Клопп посоветовал Ливерпулю футболиста, который заменит Салаха
Футбол | 29.03.2026, 21:45
Клопп посоветовал Ливерпулю футболиста, который заменит Салаха
Клопп посоветовал Ливерпулю футболиста, который заменит Салаха
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 28.03.2026, 23:22
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Популярные новости
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
28.03.2026, 08:04 16
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
28.03.2026, 19:43 5
Футбол
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
28.03.2026, 08:52 8
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 35
Футбол
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 45
Футбол
