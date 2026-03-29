Жена Сидорчука – о сборной: «Эта глава закрывается. Без пафоса»

Перед матчем плей-офф квалификации чемпионата мира Украина – Швеция болельщики чествовали полузащитника Сергея Сидорчука, проведшего 62 матча за национальную сборную.

«Эта глава закрывается. Без пафоса. Но с очень глубоким СПАСИБО. И если честно, мне даже немного волнительно, потому что теперь начинается что-то совершенно новое. И я уже не могу дождаться, что именно. Верьте. Болейте за команду», – рассказала Анна Сидорчук, жена футболиста.

Также она вспомнила первый вызов Сергея Сидорчука в сборную: Мы еще даже не были родителями. Помню тот день до мелочей: я ехала из Киева в Донецк на выходные к Кривцовым, а он был на игре с «Динамо». Звонок, изменивший все. Слезы счастья, дрожь в голосе, сердце, которое билось быстрее обычного. «Аня, меня вызвали в сборную, повторял он», – рассказала Анна Сидорчук.

Свой первый матч в желто-синих цветах Сергей Сидорчук провел в октябре 2014 года. С 2023 года экс-хавбек «Динамо» играет за «Вестерло».