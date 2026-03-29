Жозеп БАРТОМЕУ: «Я худший президент в истории Барселоны? Очень смешно»

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу руководил клубом с 2014 по 2020 год. Многие болельщики считают его худшим президентом в истории «сине-гранатовых». Сам 63-летний функционер с этим категорически не согласен.

– Меня очень смешит, когда так говорят. Я бы спросил их: по какому критерию? Потому что, если говорить о спортивных показателях, например, за шесть лет моего пребывания на посту я выиграл тринадцать титулов. Если же об экономических показателях, то за шесть лет я заработал для «Барсы» более 100 миллионов. И если бы не пандемия, выборы состоялись бы в июне 2021 года, и реконструкция стадиона, вероятно, уже началась бы.

С 2021 года президентом «Барселоны» снова стал Жоан Лапорта.