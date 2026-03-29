Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
29 марта 2026, 21:41 | Обновлено 29 марта 2026, 21:44
ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 отправилась на матч в Венгрию

31 марта в 17:30 пройдет поединок квалификации Евро-2027 U-21

УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 отправилась в Венгрию на матч квалификации Евро-2027 U-21.

31 марта в 17:30 встретятся сборные команды Венгрия U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В предыдущем матче 27 марта в словацком городе Кошице Украина U-21 не сумела обыграть Литву U-21.

Даниил Кревсун открыл счет для Украины U-21 на 61 минуте, однако соперники вскоре сравняли счет (1:1).

Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (5), Венгрия (3), Литва (2).

чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Венгрия - Украина сборная Венгрии по футболу U-21 фото переезд (перелет)
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
