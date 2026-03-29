  Редушко: «Со шведами сборная Украины могла выжать больше»
29 марта 2026, 20:22 | Обновлено 29 марта 2026, 20:23
467
0

Редушко: «Со шведами сборная Украины могла выжать больше»

Молодой хавбек оценил игру сборных Украины

ФК Динамо Киев. Богдан Редушко

Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной Украины Богдан Редушко ответил на вопрос о работе с Унаи Мельгосой и результате первой национальной команды.

– Унаи Мельгоса говорил о глубоком анализе, отшлифовке деталей и одновременно неизменности самой идеи игры. Есть ли у вас уже четкое внутреннее понимание: молодежная сборная Украины – это о каком футболе, каком характере и какой идентичности на поле?

– Да, это понимание постепенно становится очень четким. Молодежная сборная Украины – это, в первую очередь, об интенсивном, современном футболе: агрессивном прессинге, быстром переходе из обороны в атаку и максимальной компактности между линиями. Мы стараемся контролировать игру не только через владение мячом, но и через правильные решения без него.

– Если сравнивать тренировочный процесс у «Динамо» и в молодежной сборной – в чем ключевая разница?

– В клубе больше времени на системную работу: отработку связей, автоматизмов и внедрение игровой модели. В молодежной сборной все интенсивнее и кратче во времени – больше упора на быстрое донесение идей, адаптацию и конкретные задачи под ближайший матч.

– Вы, очевидно, следите за национальной сборной. Смотрели ли матч против Швеции вместе, какие были ваши ожидания перед игрой, и что в итоге ощутили после финального свистка?

– Да, конечно, следим за национальной сборной. Матч смотрели вместе в командной атмосфере. Перед игрой ожидания были положительными: верили в хороший результат и качественный футбол. После финального свистка остались смешанные эмоции – с одной стороны, понимание уровня соперника, а с другой – ощущение, что могли выжать больше.

Главная сборная Украины со счетом 1:3 уступила шведам в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира. Молодежная команда не смогла обыграть Литву (1:1).

Руслан Полищук Источник: Футбол 24
