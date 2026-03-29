Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад, что мы его подписали»
Чемпионат мира
29 марта 2026, 21:59 |
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад, что мы его подписали»

Президент УАФ – о сотрудничестве со Шведским футбольным союзом

УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве со Шведским футбольным союзом.

«Швеция и Украина неоднократно встречались на футбольном поле. Соревнуясь друг с другом, мы в то же время разделяли общие ценности, символизируемые синим и желтым цветами наших флагов – взаимное уважение и твердую веру в честную конкуренцию. Эти принципы распространились и за пределы поля, формируя дружеские и поддерживающие отношения между нашими ассоциациями.

Я рад, что, подписав этот меморандум сегодня, мы создаем основу для стратегического партнерства, которое принесет пользу обеим организациям», — отметил Шевченко.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем