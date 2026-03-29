Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад, что мы его подписали»
Президент УАФ – о сотрудничестве со Шведским футбольным союзом
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве со Шведским футбольным союзом.
«Швеция и Украина неоднократно встречались на футбольном поле. Соревнуясь друг с другом, мы в то же время разделяли общие ценности, символизируемые синим и желтым цветами наших флагов – взаимное уважение и твердую веру в честную конкуренцию. Эти принципы распространились и за пределы поля, формируя дружеские и поддерживающие отношения между нашими ассоциациями.
Я рад, что, подписав этот меморандум сегодня, мы создаем основу для стратегического партнерства, которое принесет пользу обеим организациям», — отметил Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Буряк выделил трех футболистов
Сергей Ребров может в скором времени уйти в отставку