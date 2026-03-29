Реал получил плохие новости о вратаре. Будет чудом, если он сыграет
У Куртуа не простая травма
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстановление после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
По информации испанского журналиста ESPN Родри, ситуация с травмой бельгийца оказалась серьезнее, чем ожидалось. Отмечается, что его участие в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» 15 апреля будет настоящим чудом.
Пока Куртуа вне игры, место в воротах «Реала» займет украинец Андрей Лунин. В этом сезоне он уже провел пять матчей, в которых пропустил десять мячей.
