  4. Реал получил плохие новости о вратаре. Будет чудом, если он сыграет
29 марта 2026, 19:42 | Обновлено 29 марта 2026, 19:55
Реал получил плохие новости о вратаре. Будет чудом, если он сыграет

У Куртуа не простая травма

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстановление после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

По информации испанского журналиста ESPN Родри, ситуация с травмой бельгийца оказалась серьезнее, чем ожидалось. Отмечается, что его участие в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» 15 апреля будет настоящим чудом.

Пока Куртуа вне игры, место в воротах «Реала» займет украинец Андрей Лунин. В этом сезоне он уже провел пять матчей, в которых пропустил десять мячей.

Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
