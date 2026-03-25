Тибо Куртуа взял перерыв в футболе

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа, который из-за травмы может пропустить заключительные матчи сезона, взял перерыв в футболе и готовится к будущему. Бельгиец присоединился к технологической компании Stamp, продолжая расширять свои бизнес-инвестиции.

«Через Nxtplay мы инвестируем в компании, которые создают инфраструктуру для спортивной торговли и обеспечивают фанатам по всему миру качественный опыт», — пояснил Куртуа.

Ранее главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал ситуацию с вратарями команды после травмы Тибо Куртуа и выразил доверие Андрею Лунину.