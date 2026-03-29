Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 марта 2026, 22:18 |
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины

Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту

УАФ. Сергей Ребров

После поражения от Швеции (1:3) в спортивном медиапространстве Украины стала широко обсуждаться тема возможной отставки главного тренера национальной сборной Сергея Реброва.

Как отмечает источник, решение относительно будущего Реброва пока не принималось никем. Ни самим тренером, ни президентом УАФ Андреем Шевченко, эта тема будет актуальной только после матча с Албанией, который пройдет 31 марта.

Отмечается, что на данный момент нет гарантий, что Ребров покинет сборную, ведь возможно, что он получит еще один шанс и продлит контракт с УАФ.

Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
saltim
Тупая шутка
lllord
В уаф взагалі з розуму з'їхали?
Хоча дивуватись нічому!
Игорь Стецик
Відчуваю, що зараз вимучать перемогу в албанців і скаже УАФ, що не все втрачено з Ребровим.
Похерим ЕВРО28 і знову надія на ЧС30 з іншим тренером
