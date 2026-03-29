УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины

После поражения от Швеции (1:3) в спортивном медиапространстве Украины стала широко обсуждаться тема возможной отставки главного тренера национальной сборной Сергея Реброва.

Как отмечает источник, решение относительно будущего Реброва пока не принималось никем. Ни самим тренером, ни президентом УАФ Андреем Шевченко, эта тема будет актуальной только после матча с Албанией, который пройдет 31 марта.

Отмечается, что на данный момент нет гарантий, что Ребров покинет сборную, ведь возможно, что он получит еще один шанс и продлит контракт с УАФ.