Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
У тренера контракт до лета 2026 года
Стали известны подробности зарплаты главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.
По информации источника, наставник «сине-желтых» зарабатывает около 1,25 млн евро в год. При этом часть оклада покрывает букмекерский спонсор, который использует имиджевые права специалиста, а остальную часть выплачивает Украинская ассоциация футбола.
Отметим, что с 2024 года Ребров также занимает должность вице-президента УАФ, поэтому его общий доход может достигать примерно 1,5 млн евро в год.
Контракт тренера с национальной командой действует до лета 2026 года.
