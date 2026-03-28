Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины

Стали известны подробности зарплаты главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

По информации источника, наставник «сине-желтых» зарабатывает около 1,25 млн евро в год. При этом часть оклада покрывает букмекерский спонсор, который использует имиджевые права специалиста, а остальную часть выплачивает Украинская ассоциация футбола.

Отметим, что с 2024 года Ребров также занимает должность вице-президента УАФ, поэтому его общий доход может достигать примерно 1,5 млн евро в год.

Контракт тренера с национальной командой действует до лета 2026 года.