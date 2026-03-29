Стало известно, в каком клубе будет работать Вернидуб в следующем сезоне

Украинский тренер Юрий Вернидуб, ныне возглавляющий Нефтчи, в любом случае останется в команде на следующий сезон. Об этом пишут местные СМИ.

Юрий Вернидуб возглавил Нефтчи 9 декабря 2025 года. В нынешнем сезоне Нефтчи занимает шестое место в чемпионате Азербайджана, имея в своем активе 37 баллов после 24 сыгранных матчей.

За свою тренерскую карьеру опытный тренер успел поработать и в Украине, и за границей. Вернидуб возглавлял Зорю, Кривбасс, Шериф и Шахтер (Солигорск).