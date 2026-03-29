Барселона получит денежную компенсацию за травму Рафиньи: известна сумма

Испанская «Барселона» получит финансовую компенсацию от ФИФА за травму Рафиньи во время международной паузы.

Лидер каталонского клуба получил повреждение в товарищеском матче сборной Бразилии против Франции (1:2). Рафинья пропустит около пяти недель из-за травмы двуглавой мышцы правого бедра.

ФИФА компенсирует «сине-гранатовым» расходы в этой ситуации, так как травма Рафиньи превышает минимальный срок в 28 дней, установленный Программой защиты клубов ФИФА.

По предварительным расчетам, если восстановление Рафиньи займет пять недель, «Барселона» получит около 143 836 евро.

При этом действует лимит: выплаты могут длиться максимум 365 дней, а общая сумма на одного игрока не должна превышать 7.5 миллиона евро.