Ангелина Калинина – Ласаро Гарсия. Прогноз на финал WTA 125 в Дубровнике

Решающий поединок начнется 29 марта в 17:00 по Киеву

29 марта в финале турнира WTA 125 в Дубровнике между собой сыграют Ангелина Калинина (WTA 127) и Андреа Ласаро Гарсия (WTA 170).

Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Ангелина Калинина

Украинская теннисистка пропустила половину прошлого сезона, из-за чего она сильно упала в рейтинге, покинув первую сотню. Сейчас Калинина играет на турнирах WTA 125, где пытается вернуть уверенность и подняться в мировой классификации. Теннисистка уже взяла два трофея в Анталии и близка к третьему подряд.

Здесь украинка прошла двух итальянок Лучию Бронцетти – 7:5, 0:6, 6:2 и Нурию Бранкаччо – 6:0, 6:2. Далее последовало две победы над словенками: Полоной Херцог – 7:6, 6:2 и Тамирой Зиданшек – 6:0, 4:6, 6:3

Андреа Ласаро Гарсия

Не все теннисистки становятся звездами, это история испанской теннисистки, ей 31 год, ей не удавалось подниматься даже в топ-150. Карьеры таких спортсменок проходят незаметно для зрителей, они могут блистать только на подобных соревнованиях.

Ласаро Гарсия не брала трофеев в текущем сезоне, но для нее это уже второй финал, первый она проиграла во Франции. Спортсменка выиграла 13 матчей из 18 в этом году. В Дубровнике испанка играет уверенно, только в одном матче были небольшие трудности. На старте удалось обыграть венгерку Тот – 6:2, 6:2, далее хорватку Лукаш – 6:3, 6:1, разгромила «нейтралку» Чараеву – 6:1, 6:1. В полуфинале прошла Шериф из Египта – 6:3, 7:6.

Личные встречи

Спортсменки пересекались один раз, это было в 2022 году, на турнире в Испании, тогда Калинина была первой сеяной, но уступила сопернице уже в первом круге – 3:6, 6:3, 3:6.

Прогноз

В предстоящем финале украинка считается фаворитом, с чем я согласен, все-таки Калинина сильнее, испанка может выдать хороший матч, хотя классом она ниже.

Матч должен получиться интересным, каждая теннисистка хочет взять титул. Украинка в блестящей форме и должна выигрывать предстоящий финал, однако, я поставлю на тотал больше 19,5 геймов за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Ангелина Калинина
29.03.2026 -
17:00
Андреа Ласаро Гарсия
