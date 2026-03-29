Матч прерывали из-за сирен. Завацкая вышла в финал отбора WTA 250 в Боготе
Катарина с камбеком переиграла Лауру Пигосси на старте квалификации
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 292) успешно стартовала в отборе к грунтовом турниру WTA 250 в Боготе, Колумбия.
В первом раунде квалификации украинка в трех сетах оформила камбек против представительницы Бразилии Лауры Пигосси (WTA 210). Встреча завершилась за 3 часа и 9 минут.
WTA 250 Богота. Грунт. Квалификация
Лаура Пигосси (Бразилия) [4] – Катарина Завацкая (Украина) – 7:5, 1:6, 3:6
Во второй и третьей партиях матч прерывался из-за серены системы оповещения тревоги в связи со штормовым предупреждением.
Завацкая провела второе очное противостояние против Пигосси и одержала вторую победу. В 2023 году Катарина одолела Лауру на соревнованиях в хорватском городе Макарска.
Завацкая выиграла шестой матч подряд. 22 марта она стала чемпионкой 35-тысячника в Сабаделле, Испания.
Катарина впервые с июля 2024 года выиграла матч в квалификации соревнований на уровне Тура. Тогда Завацкая сумела пройти отбор к турниру в Праге.
В реающем поединке квалификации в Боготе Завацкая встретится с Селеной Яничевич (Франция, WTA 243). Поединок начнется 29 марта в 18:00 по Киеву. Ранее девушки играли друг с другом дважды – счет равный, 1:1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
