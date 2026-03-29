Шаран не может пока рассчитывать на пятерых игроков

Как стало известно Sport.ua, «Александрии» в поединке с «Полтавой», которым будет открываться программа 22 тура УПЛ, не смогут помочь травмированные Жота, Артур Голарт, Янис Амаш, Денис Шостак, а также дисквалифицированный Жоселен Беиратче.

По имеющейся информации, новый главный тренер Владимир Шаран уже определился окончательно со своими ассистентами. В спарринге с «Кривбассом» в тренерский штаб «горожан» также входили Вадим Чернышенко, Евгений Билоконь, Сергей Локтионов, Максим Белый, Роман Чуприна и Дмитрий Леонов.

Пока что футболисты «Александрии» занимают 15 место в чемпионате, набрав 11 очков, а с «Полтавой» проведут календарный поединок 3 апреля.

Ранее защитник «Александрии» вернулся на поле после четырехмесячной травмы.