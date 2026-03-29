Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Шаран не может пока рассчитывать на пятерых игроков
Украина. Премьер лига
29 марта 2026, 13:53 |
154
0

Шаран не может пока рассчитывать на пятерых игроков

«Александрия» настроена прервать серию неудач

Как стало известно Sport.ua, «Александрии» в поединке с «Полтавой», которым будет открываться программа 22 тура УПЛ, не смогут помочь травмированные Жота, Артур Голарт, Янис Амаш, Денис Шостак, а также дисквалифицированный Жоселен Беиратче.

По имеющейся информации, новый главный тренер Владимир Шаран уже определился окончательно со своими ассистентами. В спарринге с «Кривбассом» в тренерский штаб «горожан» также входили Вадим Чернышенко, Евгений Билоконь, Сергей Локтионов, Максим Белый, Роман Чуприна и Дмитрий Леонов.

Пока что футболисты «Александрии» занимают 15 место в чемпионате, набрав 11 очков, а с «Полтавой» проведут календарный поединок 3 апреля.

Ранее защитник «Александрии» вернулся на поле после четырехмесячной травмы.

По теме:
Два лидера Оболони вернулись в строй
ФЕДОР: «Предложение от Полесья? Очень удивился»
Ворскла – Ингулец, Буковина – Прикарпатье и другие. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат Украины по футболу Александрия инсайд Янис Амаш Денис Шостак
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 29 марта 2026, 09:17 25
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины

Сергей Ребров может в скором времени уйти в отставку

Португальский журналист: «Этот вратарь намного лучше Трубина»
Футбол | 29 марта 2026, 09:54 4
Португальский журналист: «Этот вратарь намного лучше Трубина»
Португальский журналист: «Этот вратарь намного лучше Трубина»

Бернарду Рибейру расхвалил Диогу Кошту

ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Футбол | 28.03.2026, 22:46
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Украина U-19 вышла на ЧЕ-2026, Динамо проиграло спарринг, золото Свичкаря
Футбол | 29.03.2026, 11:59
Украина U-19 вышла на ЧЕ-2026, Динамо проиграло спарринг, золото Свичкаря
Украина U-19 вышла на ЧЕ-2026, Динамо проиграло спарринг, золото Свичкаря
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Футбол | 29.03.2026, 08:23
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
27.03.2026, 11:20 102
Футбол
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
27.03.2026, 09:43 19
Футбол
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
28.03.2026, 08:04 16
Футбол
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 58
Футбол
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
Синнера не остановить. Определен второй финалист Мастерса в Майами
28.03.2026, 03:10 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем