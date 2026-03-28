  4. ФОТО. В Германии женщина тренирует мужской клуб – фанаты впечатлены
История Сабрины Виттман

ФК Ингольштадт. Сабрина Виттман

Сабрина Виттман стала первой женщиной – главным тренером мужской профессиональной команды в Германии, возглавив «Ингольштадт» в 2024 году.

Ранее она работала с командой U-19, а затем временно приняла основную команду за четыре тура до конца сезона 2023/24. Под ее руководством клуб одержал две победы и дважды сыграл вничью, после чего игроки попросили руководство оставить ее на постоянной основе.

34-летняя Виттман родилась в Ингольштадте и прошла путь от детских команд академии до первой команды. Интересно, что в юности ее талант заметил легендарный Мирослав Клозе, который посоветовал ее семье серьезно заняться футболом.

Несмотря на сложный сезон, команда сохранила место в 3-й лиге, а в марте 2025 года клуб продлил с ней контракт.

Виттман признается, что вдохновляется работой Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы.

Сегодня она не только первая женщина на такой должности в профессиональном мужском футболе Германии, но и самый молодой тренер среди трех высших дивизионов страны.

По теме:
ФОТО. Жена игрока Шахтера взорвала сеть откровенным образом
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
ФОТО. Это футбольная команда, которая играет все свои матчи завтра
Максим Лапченко Источник: ESPN
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Футбол | 28 марта 2026, 09:28 7
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции

Тренер отметил мастерство Дьокереша

Ребров проиграл 10-й матч на посту тренера сборной Украины. У кого больше?
Футбол | 28 марта 2026, 23:22 0
Ребров проиграл 10-й матч на посту тренера сборной Украины. У кого больше?
Ребров проиграл 10-й матч на посту тренера сборной Украины. У кого больше?

Лидером антирейтинга является Олег Блохин

Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
Футбол | 28.03.2026, 10:53
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
Футбол | 28.03.2026, 21:45
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Футбол | 28.03.2026, 07:42
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
BekXan
Головне результат.
Kh75
а чому б і ні. якщо жінки грають у футбол, то чтому б не бути тренерами. Впевнений, що наша збірна гірше би не зіграла, якби жінка її тренувала
Популярные новости
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 72
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
27.03.2026, 03:01 9
Биатлон
Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции
Забарный принял резонансное решение после фиаско Украины от Швеции
27.03.2026, 08:28 18
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 11
Футбол
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 112
Футбол
