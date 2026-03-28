ФОТО. В Германии женщина тренирует мужской клуб – фанаты впечатлены

Сабрина Виттман стала первой женщиной – главным тренером мужской профессиональной команды в Германии, возглавив «Ингольштадт» в 2024 году.

Ранее она работала с командой U-19, а затем временно приняла основную команду за четыре тура до конца сезона 2023/24. Под ее руководством клуб одержал две победы и дважды сыграл вничью, после чего игроки попросили руководство оставить ее на постоянной основе.

34-летняя Виттман родилась в Ингольштадте и прошла путь от детских команд академии до первой команды. Интересно, что в юности ее талант заметил легендарный Мирослав Клозе, который посоветовал ее семье серьезно заняться футболом.

Несмотря на сложный сезон, команда сохранила место в 3-й лиге, а в марте 2025 года клуб продлил с ней контракт.

Виттман признается, что вдохновляется работой Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы.

Сегодня она не только первая женщина на такой должности в профессиональном мужском футболе Германии, но и самый молодой тренер среди трех высших дивизионов страны.