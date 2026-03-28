Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер рассказал о подаче и предстоящем финальном поединке с Легечкой
ATP
28 марта 2026, 23:18 | Обновлено 28 марта 2026, 23:20
31
0

Вторая ракетка мира поборется с чехом за трофей Мастерса в Майами

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Второй номер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер вышел в финал турнира ATP 1000 в Майами.

Янник рассказал о работе над подачей и поделился мыслями о предстоящем поединке с чехом Иржи Легечкой.

Вы подаете очень хорошо, особенно в ключевые моменты в конце матча. Что вам нравится в подаче в данный момент и что работает лучше всего?

– Это был очень долгий процесс и мы продолжаем работать, пытаясь понять, какое движение лучше всего подходит и какой ритм нужен при подаче. Бывают дни, когда я подаю действительно очень хорошо, как сегодня, а бывают дни, когда мне приходится тяжелее, но такова суть тенниса. Иногда мы лучше чувствуем бэкхенд или форхенд, а на следующий день выходишь на корт и все меняется, и с подачей то же самое. Это удар в котором все зависит от нас, мы можем придать мячу скорость и вращение. Когда ты хорошо подаешь это дает тебе немного свободного времени и возможность передохнуть.

– Вы сказали, что Легечка очень сильный соперник. Он ни разу не проиграл подачу на турнире. У него хороший форхенд, и кажется, что у него все получается. Что вам нужно будет сделать, чтобы сдержать его игру в это воскресенье?

– Это, безусловно, корт, который очень хорошо подходит его игре. Он бьет очень хорошие удары с форхенда и бэкхенда, отлично подает, он очень агрессивный игрок и эти условия здесь идеальны для него. Я, конечно, постараюсь сделать все, что в моих силах. Финалы отличаются от полуфиналов. Когда выходишь на новый уровень, напряжение немного возрастает, это нормально, но мне нравится попадать в такие ситуации. Но сейчас приоритет – хорошо восстановиться. Со Зверевым был очень тяжелый и энергозатратный матч, поэтому завтра день отдыха, и надеюсь я буду готов к воскресенью.

ATP Майами Янник Синнер Иржи Легечка
Алина Грушко Источник: Ubitennis
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем