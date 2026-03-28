Синнер рассказал о подаче и предстоящем финальном поединке с Легечкой

Второй номер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер вышел в финал турнира ATP 1000 в Майами.

Янник рассказал о работе над подачей и поделился мыслями о предстоящем поединке с чехом Иржи Легечкой.

– Вы подаете очень хорошо, особенно в ключевые моменты в конце матча. Что вам нравится в подаче в данный момент и что работает лучше всего?

– Это был очень долгий процесс и мы продолжаем работать, пытаясь понять, какое движение лучше всего подходит и какой ритм нужен при подаче. Бывают дни, когда я подаю действительно очень хорошо, как сегодня, а бывают дни, когда мне приходится тяжелее, но такова суть тенниса. Иногда мы лучше чувствуем бэкхенд или форхенд, а на следующий день выходишь на корт и все меняется, и с подачей то же самое. Это удар в котором все зависит от нас, мы можем придать мячу скорость и вращение. Когда ты хорошо подаешь это дает тебе немного свободного времени и возможность передохнуть.

– Вы сказали, что Легечка очень сильный соперник. Он ни разу не проиграл подачу на турнире. У него хороший форхенд, и кажется, что у него все получается. Что вам нужно будет сделать, чтобы сдержать его игру в это воскресенье?

– Это, безусловно, корт, который очень хорошо подходит его игре. Он бьет очень хорошие удары с форхенда и бэкхенда, отлично подает, он очень агрессивный игрок и эти условия здесь идеальны для него. Я, конечно, постараюсь сделать все, что в моих силах. Финалы отличаются от полуфиналов. Когда выходишь на новый уровень, напряжение немного возрастает, это нормально, но мне нравится попадать в такие ситуации. Но сейчас приоритет – хорошо восстановиться. Со Зверевым был очень тяжелый и энергозатратный матч, поэтому завтра день отдыха, и надеюсь я буду готов к воскресенью.