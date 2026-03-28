ФОТО. Поступок Салаха перед уходом впечатлил всех в Ливерпуле

Мохамед Салах отказался от бонуса в £20 миллионов, чтобы быстрее покинуть «Ливерпуль».

После его ухода этим летом клуб сможет сэкономить в общей сложности £40,8 миллиона. В эту сумму входят его зарплата – около £400 тысяч в неделю, а также бонус за лояльность, прописанный в контракте.

Прошлым летом Салах подписал новое двухлетнее соглашение и должен был получить £20 млн, если бы остался до конца сезона 2026/27.

Однако теперь 33-летний форвард решил пожертвовать этой суммой ради нового этапа карьеры. Главным вариантом продолжения карьеры называют чемпионат Саудовской Аравии, где фаворитом на его подписание считается «Аль-Иттихад».

По информации СМИ, там египтянин может получить втрое больший бонус за подписание, а сам контракт может стать одним из крупнейших в мировом футболе.

Среди альтернатив также упоминается MLS, однако окончательное решение по новому клубу пока не принято.