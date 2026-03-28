  4. WTA 500 Чарльстон. Жребий: кто для Ястремской, Олейниковой и Стародубцевой?
28 марта 2026, 21:59
164
WTA 500 Чарльстон. Жребий: кто для Ястремской, Олейниковой и Стародубцевой?

Даяна сыграет с Захаровой, Александра – с квалифайеркой, Юлия поборется против Чжан Шуай

28 марта 2026, 21:59 |
164
0
WTA 500 Чарльстон. Жребий: кто для Ястремской, Олейниковой и Стародубцевой?
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

28 марта состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Чарльстоне (США), который пройдет на зеленом грунте.

Украину в одиночном разряде пятисотника представят три теннисистки: Даяна Ястремская (WTA 54), Александра Олейникова (WTA 66) и Юлия Стародубцева (WTA 108).

Ястремская в первом раунде поборется с «нейтралкой» Анастасией Захаровой (WTA 74). В 2025 году Даяна переиграла Анастасию на Уимблдоне. В случае победы, Ястремская во втором круге встретится с третьей сеяной Белиндой Бенчич.

Олейникова на старте соревнований сыграет против теннисистки, которая преодолеет квалификацию. Далее Александру уже ждет Лейла Фернандес, которая посеяна под девятым номером.

Стародубцева в 1/32 финала поборется против Чжан Шуай (Китай, WTA 61). Ранее Юлия ни разу не играла против китаянки. Если Стародубцева выйдет в 1/16 финала, то сыграет со второй сеяной Екатериной Александровой.

Матчи основной сетки в Чарльстоне начнутся 30 марта. Финал запланирова на 5 апреля. Действующей чемпионкой является Джессика Пегула.

