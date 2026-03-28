Чемпионат мира 28 марта 2026, 19:32
Винисиус Жуниор пропустил тренировку сборной Бразилии
Во время матча с Францией вингер почувствовал дискомфорт в мышцах
28 марта 2026, 19:32 |
143
0
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустил последнюю тренировку сборной Бразилии, сообщает издание ESPN.
По информации источника, во время матча против Франции (1:2) 25-летний футболист почувствовал дискомфорт в мышцах.
Отмечается, что обследование не выявило травмы, но из-за боли игрока освободили от тренировок на поле и ограничили упражнениями в зале.
На счету Винисиуса Жуниора 43 матча, 17 забитых мячей и 13 голевых передач в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 марта 2026, 08:52 5
Оба закрыли комментарии в Instagram
Футбол | 28 марта 2026, 18:35 0
Ничья в контрольном матче команд УПЛ
Футбол | 28.03.2026, 18:59
Футбол | 28.03.2026, 16:25
Футбол | 28.03.2026, 00:02
Комментарии 0
Популярные новости
Волейбол
28.03.2026, 15:44 1
27.03.2026, 07:57 11
27.03.2026, 14:16 112
27.03.2026, 06:23 3
27.03.2026, 04:59 2
27.03.2026, 00:35 11