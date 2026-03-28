Винисиус Жуниор пропустил тренировку сборной Бразилии

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустил последнюю тренировку сборной Бразилии, сообщает издание ESPN.

По информации источника, во время матча против Франции (1:2) 25-летний футболист почувствовал дискомфорт в мышцах.

Отмечается, что обследование не выявило травмы, но из-за боли игрока освободили от тренировок на поле и ограничили упражнениями в зале.

На счету Винисиуса Жуниора 43 матча, 17 забитых мячей и 13 голевых передач в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.