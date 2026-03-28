  4. Винисиус Жуниор пропустил тренировку сборной Бразилии
Чемпионат мира
28 марта 2026, 19:32
Винисиус Жуниор пропустил тренировку сборной Бразилии

Во время матча с Францией вингер почувствовал дискомфорт в мышцах

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустил последнюю тренировку сборной Бразилии, сообщает издание ESPN.

По информации источника, во время матча против Франции (1:2) 25-летний футболист почувствовал дискомфорт в мышцах.

Отмечается, что обследование не выявило травмы, но из-за боли игрока освободили от тренировок на поле и ограничили упражнениями в зале.

На счету Винисиуса Жуниора 43 матча, 17 забитых мячей и 13 голевых передач в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

США – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 – Оболонь – 3:3. Камбэк со счета 0:3. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Воробьи уже не страдают. Мудрик показал удары на тренировках
Дмитрий Вус Источник: ESPN
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Футбол | 28 марта 2026, 08:52 5
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции

Оба закрыли комментарии в Instagram

Первый матч после возвращения Шарана. Александрия сыграла с Кривбассом
Футбол | 28 марта 2026, 18:35 0
Первый матч после возвращения Шарана. Александрия сыграла с Кривбассом
Первый матч после возвращения Шарана. Александрия сыграла с Кривбассом

Ничья в контрольном матче команд УПЛ

Сборная Украины U-19 вышла на Евро-2026
Футбол | 28.03.2026, 18:59
Сборная Украины U-19 вышла на Евро-2026
Сборная Украины U-19 вышла на Евро-2026
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Футбол | 28.03.2026, 16:25
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Футбол | 28.03.2026, 00:02
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 11
Футбол
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 112
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 3
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 11
Футбол
