Катарина Завацкая – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 250 в Боготе
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 292) сыграет в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Боготе, Колумбия.
28 марта в первом раунде квалификации украинка встретится с представительницей Бразилии Лаурой Пигосси (WTA 210). Встреча начнеся ориентировочно в 18:30 по Киеву.
Ранее Завацкая уже играла против Пигосси – в 2023 году Катарина одолела Лауру на соревнованиях в ховратском городе Макарска.
В случае победы, Катарина в финале отбора поборется либо с Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй, WTA 346), либо с Селеной Яничевич (Франция, WTA 243).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренером интересуется «Металлист 1925»
Поединок британца и американца возглавит шоу Magnificient 7, которое состоится в субботу, 28 марта