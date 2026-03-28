Катарина Завацкая – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 292) сыграет в квалификации грунтового турнира WTA 250 в Боготе, Колумбия.

28 марта в первом раунде квалификации украинка встретится с представительницей Бразилии Лаурой Пигосси (WTA 210). Встреча начнеся ориентировочно в 18:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Завацкая уже играла против Пигосси – в 2023 году Катарина одолела Лауру на соревнованиях в ховратском городе Макарска.

В случае победы, Катарина в финале отбора поборется либо с Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй, WTA 346), либо с Селеной Яничевич (Франция, WTA 243).

