Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Повторил Роналду. Юный игрок Динамо забил супергол
Украина. Премьер лига
28 марта 2026, 20:55 | Обновлено 28 марта 2026, 21:56
1291
1

ВИДЕО. Повторил Роналду. Юный игрок Динамо забил супергол

Игрок Динамо U-17 Ермак забил ударом в падении через себя

В матче Национальной лиги будущего между Динамо U-17 и Мункач U-17 красивый гол удалось забить игроку киевской команды Даниилу Ермаку.

Юный футболист нанес красивый удар в падении через себя, а киевский клуб назвал этот гол повторением легендарного мяча Криштиану Роналду в ворота Ювентуса в Лиге чемпионов.

Динамо выиграло со счетом 8:1.

Динамо Киев Динамо Киев U-17 видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
така оце х..ня: "як Роналду...".
ніби оте Роналду вперше за історію футболу
забило оце таке. і не тільки таке.
така оце х..ня ...
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем