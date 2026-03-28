ВИДЕО. Повторил Роналду. Юный игрок Динамо забил супергол

В матче Национальной лиги будущего между Динамо U-17 и Мункач U-17 красивый гол удалось забить игроку киевской команды Даниилу Ермаку.

Юный футболист нанес красивый удар в падении через себя, а киевский клуб назвал этот гол повторением легендарного мяча Криштиану Роналду в ворота Ювентуса в Лиге чемпионов.

Динамо выиграло со счетом 8:1.