Динамо доверилось игроку, который официально не играл четыре месяца

Киевское «Динамо» провело контрольный матч против «Полесья» на клубной базе, воспользовавшись перерывом в матчах сборных. Обе команды выступали без футболистов, вызванных в национальные сборные.

Поединок завершился минимальной победой житомирян – 1:0. Единственный гол забил один из самых результативных нападающих УПЛ этого сезона Николай Гайдучик.

В составе киевлян на 74-й минуте появился румынский форвард Владислав Бленуце. Нападающий давно не имеет игровой практики – в последний раз он выходил на поле в официальном матче еще 9 ноября 2025 года в игре против ЛНЗ (0:1).