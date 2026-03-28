28 марта 2026, 13:22 |
В Серии А отреагировали на невероятный удар Руслана Малиновского

Полузащитник сборной Украины мог забить красивый гол в матче 30-го тура против «Удинезе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Официальный аккаунт итальянской Серии А в социальной сети X опубликовал видео невероятного удара полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

В матче 30-го тура против «Удинезе» опытный 32-летний футболист мог открыть счет на 26-й минуте, однако после его выстрела мяч попал в перекладину.

«Малиновский чуть не забил супергол», – отреагировали в Серии А. В том противостоянии украинец получил самую высокую оценку в составе своей команды.

«Дженоа», цвета которой защищает полузащитник, потерпел поражение со счетом 0:2, пропустив дважды после перерыва. Подопечные Даниеле де Росси занимают 13-е место, набрав 33 балла.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три ассиста. «Дженоа» в ближайшем поединке сыграет против «Ювентуса» (6 апреля).

ВИДЕО. Невероятный удар Малиновского, который мог завершиться голом

Судьба Довбика уже решена. Рома разработала план на летнее трансферное окно
ФОТО. На матчах чемпионата Италии работает настоящая красавица
Нойеру – 40. Сможет ли немецкий голкипер превзойти рекорд Буффона?
чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Удинезе Руслан Малиновский
Николай Тытюк Источник: Серия A
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не только Ребров. Алиев назвал виновных после провала сборной Украины
Футбол | 28 марта 2026, 12:51 2
Не только Ребров. Алиев назвал виновных после провала сборной Украины
Не только Ребров. Алиев назвал виновных после провала сборной Украины

Бывший футболист национальной команды прокомментировал поражение в матче со Швецией

Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Футбол | 28 марта 2026, 07:42 50
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции

Тренером интересуется «Металлист 1925»

ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
Футбол | 27.03.2026, 17:15
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
Решение было принято. В УАФ определили будущее Сергея Реброва
Футбол | 28.03.2026, 06:22
Решение было принято. В УАФ определили будущее Сергея Реброва
Решение было принято. В УАФ определили будущее Сергея Реброва
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Футбол | 28.03.2026, 09:28
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 434
Футбол
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 71
Футбол
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
27.03.2026, 03:01 9
Биатлон
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 11
Футбол
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 45
Футбол
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 82
Футбол
