В Серии А отреагировали на невероятный удар Руслана Малиновского

Официальный аккаунт итальянской Серии А в социальной сети X опубликовал видео невероятного удара полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

В матче 30-го тура против «Удинезе» опытный 32-летний футболист мог открыть счет на 26-й минуте, однако после его выстрела мяч попал в перекладину.

«Малиновский чуть не забил супергол», – отреагировали в Серии А. В том противостоянии украинец получил самую высокую оценку в составе своей команды.

«Дженоа», цвета которой защищает полузащитник, потерпел поражение со счетом 0:2, пропустив дважды после перерыва. Подопечные Даниеле де Росси занимают 13-е место, набрав 33 балла.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три ассиста. «Дженоа» в ближайшем поединке сыграет против «Ювентуса» (6 апреля).

