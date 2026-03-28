Решение принято. В клубе УПЛ, куда сватают Реброва, выступили с заявлением

Вице-президент харьковского клуба «Металлист 1925» Юрий Коротун прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера сборной Сергея Реброва.

«Очень интересно слышать и читать подобное. Тем более, когда заявляется, что об этой якобы «заинтересованности» слышали даже не от одного человека… Эти заявления не имеют под собой никаких оснований.

Младен Бартулович – главный тренер «Металлиста 1925», который продолжает борьбу за высокие места как в чемпионате, так и в Кубке Украины. О какой смене тренера вообще может идти речь», – сказал Юрий Коротун.