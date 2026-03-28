Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. В клубе УПЛ, куда сватают Реброва, выступили с заявлением
Украина. Премьер лига
28 марта 2026, 21:22
1162
3

Решение принято. В клубе УПЛ, куда сватают Реброва, выступили с заявлением

Коротун сообщил, что Реброва не рассматривают

28 марта 2026, 21:22 |
1162
3 Comments
Решение принято. В клубе УПЛ, куда сватают Реброва, выступили с заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Вице-президент харьковского клуба «Металлист 1925» Юрий Коротун прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера сборной Сергея Реброва.

«Очень интересно слышать и читать подобное. Тем более, когда заявляется, что об этой якобы «заинтересованности» слышали даже не от одного человека… Эти заявления не имеют под собой никаких оснований.

Младен Бартулович – главный тренер «Металлиста 1925», который продолжает борьбу за высокие места как в чемпионате, так и в Кубке Украины. О какой смене тренера вообще может идти речь», – сказал Юрий Коротун.

чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Юрий Коротун
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Барселона приняла решение о трансфере чемпиона мира
Футбол | 28 марта 2026, 20:40 0
Барселона приняла решение о трансфере чемпиона мира
Барселона приняла решение о трансфере чемпиона мира

Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Футбол | 28 марта 2026, 08:04 15
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции

Тренер раскритиковал игру в обороне

Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Футбол | 28.03.2026, 09:28
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Унаи МЕЛЬГОСА: «Результат – не самое важное для Украины U-21»
Футбол | 28.03.2026, 19:45
Унаи МЕЛЬГОСА: «Результат – не самое важное для Украины U-21»
Унаи МЕЛЬГОСА: «Результат – не самое важное для Украины U-21»
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Футбол | 28.03.2026, 07:42
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vbrjkf
Олійченко наступив на граблі. Спочатку запустив "качку", а потім сам і спростував її.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ona_proigraet
та кому он нужен, этот кум Шевченко
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем