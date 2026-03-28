Киевское «Динамо» проведет товарищеский матч во время перерыва, связанного с матчами сборных.

Соперником команды Игоря Костюка станет один из лидеров УПЛ – житомирское «Полесье». Встреча предварительно была запланирована на 14:00 по киевскому времени.

Матч проходит на учебно-тренировочной базе «бело-синих» в Вите-Литовской.

После 21 тура «Динамо» идет четвертым в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, имея в активе 41 очко. «Полесье» занимает третье место, имея в активе на одно очко больше.

