Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Фанаты накинулись на Реброва после поражения сборной Украины

Болельщики массово требуют отставки Реброва после поражения от Швеции

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

После поражения сборной Украины от сборной Швеции (1:3) волна критики дошла и до главного тренера Сергея Реброва в соцсетях.

Болельщики массово пришли в комментарии под одним из постов наставника в Instagram, где оставили десятки резких сообщений.

Вот лишь часть реакций: «Не мучайте себя и сборную. Уходите достойно и оставьте за собой репутацию хорошего игрока, а не плохого тренера»;
«Тебе дорога только в тцк»; «Сколько было понтов – настолько и облажался»; «Ребров держится на посту уже пару минут. Комменты до сих пор не закрыл. Мужик»; «Напиши заявление, пожалуйста»; «Пожалуйста, уйди в отставку уже, никто тебя больше не хочет видеть».

Отметим, что после неудачного результата критика в адрес сборной значительно усилилась, а главный тренер оказался под серьезным давлением со стороны фанатов.

Таким образом, поражение от Швеции вызвало не только разочарование результатом, но и новую волну недовольства работой Сергея Реброва.

Максим Лапченко Источник: Instagram
ona_proigraet
все правильно. Пусть с собой заберет и Шеву, оба в отставку, к нему теперь тоже нет уважения
