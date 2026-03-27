Международные товарищеские матчи
27.03.2026 21:45 – FT 2 : 1
Нидерланды с голом ван Дейка обыграли Норвегию
В пятницу, 27 марта, состоялся товарищеский поединок между сборными Нидерландов и Норвегии.
Поединок прошел в Амстердаме на стадионе «Йохан Крофф Арена».
Счет открыла сборная Норвегии благодаря точному удару Шельдерупа, на что позже своими голами ответили ван Дейк и Рейджерс. Матч завершился победой Нидерландов со счетом 2:1.
Товарищеский матч
Нидерланды – Норвегия – 2:1
Голы: ван Дейк, 35, Рейндерс, 51 – Шельдеруп, 24
