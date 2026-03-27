ФОТО. Легенда АПЛ разбился на велосипеде – фото травм шокируют
Алан Ширер показал последствия жесткого падения после наезда на яму
Легенда сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер получил ряд болезненных травм после падения с велосипеда, наехав на яму.
55-летний экс-форвард показал последствия в Instagram – на фото видны порезы и ссадины на руках и ногах, что говорит о жестком падении.
Несмотря на инцидент, Ширер отметил, что чувствует себя нормально: «Ай. Ямы на дороге – это плохо».
Обстоятельства аварии неизвестны, но травмы, судя по всему, не являются серьезными.
