ФОТО. Легенда АПЛ разбился на велосипеде – фото травм шокируют

Легенда сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер получил ряд болезненных травм после падения с велосипеда, наехав на яму.

55-летний экс-форвард показал последствия в Instagram – на фото видны порезы и ссадины на руках и ногах, что говорит о жестком падении.

Несмотря на инцидент, Ширер отметил, что чувствует себя нормально: «Ай. Ямы на дороге – это плохо».

Обстоятельства аварии неизвестны, но травмы, судя по всему, не являются серьезными.