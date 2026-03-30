Определился футболист, который первым покинет Реал летом

«Реал Мадрид» уже определился с первым уходом в сезоне 2026-27 — клуб будет рассматривать предложения по Эдуардо Камавинге.

У французского полузащитника контракт до июня 2029 года, но, по данным руководства, его время в «бланкос» истекло. После матча против «Сельты» Камавинга пропустил игру из-за зубной боли, что вызвало недовольство в Вальдебебасе, даже Альваро Арбелоа намекнул на это на пресс-конференции.

Цена игрока снизилась со 100 млн евро до 50 млн, поэтому клуб рассчитывает продать его как минимум за 70 млн, чтобы укрепить бюджет перед летним трансферным окном. За Камавингой уже следят клубы АПЛ – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» готовы делать предложения.