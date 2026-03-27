Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм нашел тренера на случай отказа Де Дзерби
Англия
27 марта 2026, 20:51 | Обновлено 27 марта 2026, 21:02
352
1

Тоттенхэм нашел тренера на случай отказа Де Дзерби

Команду может возглавить Шон Дайч

Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

«Тоттенхэм» рассматривает кандидатуры на место хорватского тренера Игора Тудора. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство лондонского клуба может назначить на пост главного тренер итальянского коуча Роберто Де Дзерби. Он хочет возглавить команду в следующем сезоне. Если «шпоры» не убедят его подобрать команду по ходу текущей кампании, то будет рассматриваться кандидатура Шона Дайча.

«Тоттенхэм» за 31 игру набрал 30 очков и идет на 17-м месте чемпионата Англии.

Ранее сообщалось о том, что Игор Тудор покинет «Тоттенхэм».

Даниил Кирияка Источник: The Telegraph
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
RomеоBoss
Я у шоці! Скажіть мені! А чім Дайч краще за Тудора! Це якийсь жарт?
Мені здається,що в "Тоттенхемі зовсім
не мають уяви кого призначати,та вже
немає різниці,ставте Реброва нарешті!
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем