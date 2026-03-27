Тоттенхэм нашел тренера на случай отказа Де Дзерби
Команду может возглавить Шон Дайч
«Тоттенхэм» рассматривает кандидатуры на место хорватского тренера Игора Тудора. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, руководство лондонского клуба может назначить на пост главного тренер итальянского коуча Роберто Де Дзерби. Он хочет возглавить команду в следующем сезоне. Если «шпоры» не убедят его подобрать команду по ходу текущей кампании, то будет рассматриваться кандидатура Шона Дайча.
«Тоттенхэм» за 31 игру набрал 30 очков и идет на 17-м месте чемпионата Англии.
Ранее сообщалось о том, что Игор Тудор покинет «Тоттенхэм».
Мені здається,що в "Тоттенхемі зовсім
не мають уяви кого призначати,та вже
немає різниці,ставте Реброва нарешті!