  4. Суркис вышел с заявлением после поражения от Швеции. Есть виноватые
29 марта 2026, 22:58
Суркис вышел с заявлением после поражения от Швеции. Есть виноватые

Украинцы уступили шведам со счётом 1:3

ФК Динамо. Игорь Суркис

26 марта сборная Украины провела полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Швеции.

Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Героем поединка стал Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик, тогда как единственный гол в составе украинцев забил Матвей Пономаренко.

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис в комментарии изданию Чемпион считает, что в этом поражении не стоит винить только главного тренера сборной Сергея Реброва.

«Нельзя говорить, что виноват только тренер или только игроки. Виноваты все – и мы, функционеры, и вся система. Футбол не зависит от одного человека», – отметил Суркис.

Дмитрий Олийченко Источник: Чемпион
_ Moore
Спеціально не згадав Зеленського і Єрмака, які сформували склад УАФ та ТШ збірної України. Собі дорожче зробити не захотів
