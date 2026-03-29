Суркис вышел с заявлением после поражения от Швеции. Есть виноватые
Украинцы уступили шведам со счётом 1:3
26 марта сборная Украины провела полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Швеции.
Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.
Героем поединка стал Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик, тогда как единственный гол в составе украинцев забил Матвей Пономаренко.
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис в комментарии изданию Чемпион считает, что в этом поражении не стоит винить только главного тренера сборной Сергея Реброва.
«Нельзя говорить, что виноват только тренер или только игроки. Виноваты все – и мы, функционеры, и вся система. Футбол не зависит от одного человека», – отметил Суркис.
