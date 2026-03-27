  РОМАРИО: «Это один из самых талантливых игроков поколения»
РОМАРИО: «Это один из самых талантливых игроков поколения»

Легендарный бразилец сравнил Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и Винисиус

Легенда сборной Бразилии Ромарио сравнил вингеров «Барселоны» Ламина Ямаля и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора:

«Если выбирать между Винисиусом и Ламином Ямалом, я выберу Ламина. Мне очень нравится Ямаль. Он один из самых талантливых игроков нового поколения футболистов. У него исключительная техника, и он умеет забивать голы».

В текущем сезоне на счету Ламина Ямаля 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 21 забитым мячом и 16 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль может покинуть «Барселону».

По теме:
Владимир Бражко ставит на Испанию на чемпионате мира
Винисиус в Саудовской Аравии? Стали известны детали секретных переговоров
Винисиус прерывает молчание: вернется ли Неймар в сборную Бразилии
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Футбол | 27 марта 2026, 13:30 65
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины

Национальная команда потерпела поражение от Швеции и прекратила борьбу за выход на ЧМ-2026

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 07:57 4
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции

Репортер УЕФА отреагировал на победу Швеции

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Теннис | 27.03.2026, 20:14
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27.03.2026, 00:35
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
ФОТО. Фаны сборной Украины пришли к Забарному после матча со Швецией
Футбол | 27.03.2026, 20:38
ФОТО. Фаны сборной Украины пришли к Забарному после матча со Швецией
ФОТО. Фаны сборной Украины пришли к Забарному после матча со Швецией
Популярные новости
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
26.03.2026, 03:42
Бокс
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 14
Футбол
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27.03.2026, 08:58 37
Футбол
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 442
Футбол
