РОМАРИО: «Это один из самых талантливых игроков поколения»
Легендарный бразилец сравнил Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора
Легенда сборной Бразилии Ромарио сравнил вингеров «Барселоны» Ламина Ямаля и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора:
«Если выбирать между Винисиусом и Ламином Ямалом, я выберу Ламина. Мне очень нравится Ямаль. Он один из самых талантливых игроков нового поколения футболистов. У него исключительная техника, и он умеет забивать голы».
В текущем сезоне на счету Ламина Ямаля 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 21 забитым мячом и 16 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Ямаль может покинуть «Барселону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
