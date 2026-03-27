РОМАРИО: «Это один из самых талантливых игроков поколения»

Легенда сборной Бразилии Ромарио сравнил вингеров «Барселоны» Ламина Ямаля и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора:

«Если выбирать между Винисиусом и Ламином Ямалом, я выберу Ламина. Мне очень нравится Ямаль. Он один из самых талантливых игроков нового поколения футболистов. У него исключительная техника, и он умеет забивать голы».

В текущем сезоне на счету Ламина Ямаля 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 21 забитым мячом и 16 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль может покинуть «Барселону».