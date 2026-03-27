Нойеру – 40. Сможет ли немецкий голкипер превзойти рекорд Буффона?
Вспомним лучших вратарей топ-5 лиг по количеству «сухих» матчей в XXI веке
Немецкий голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер, которому сегодня исполнилось 40 лет, является третьим лучшим вратарем топ-5 европейских чемпионатов по количеству матчей без пропущенных мячей в XXI веке.
В активе немца 245 «сухих» поединков в германской Бундеслиге.
Рекордсменом данного рейтинга является итальянец Джанлуиджи Буффон, совершивший за свою карьеру 263 клиншита в топ-5 лигах.
На втором месте находится испанец Пепе Рейна с 255 матчами без пропущенных мячей.
Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке
- 263 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
- 255 – Пепе Рейна (Испания)
- 245 – Мануэль Нойер (Германия)
- 231 – Петер Чех (Чехия)
- 204 – Самир Ханданович (Словения)
- 204 – Уго Льорис (Франция)
- 200 – Тибо Куртуа (Бельгия)
- 185 – Ян Облак (Словения)
- 184 – Стив Манданда (Франция)
- 183 – Микаэль Ландро (Франция)
