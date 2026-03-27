Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Нойеру – 40. Сможет ли немецкий голкипер превзойти рекорд Буффона?
Германия
27 марта 2026, 19:08 | Обновлено 27 марта 2026, 19:09
166
0

Нойеру – 40. Сможет ли немецкий голкипер превзойти рекорд Буффона?

Вспомним лучших вратарей топ-5 лиг по количеству «сухих» матчей в XXI веке

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Немецкий голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер, которому сегодня исполнилось 40 лет, является третьим лучшим вратарем топ-5 европейских чемпионатов по количеству матчей без пропущенных мячей в XXI веке.

В активе немца 245 «сухих» поединков в германской Бундеслиге.

Рекордсменом данного рейтинга является итальянец Джанлуиджи Буффон, совершивший за свою карьеру 263 клиншита в топ-5 лигах.

На втором месте находится испанец Пепе Рейна с 255 матчами без пропущенных мячей.

Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке

  • 263 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
  • 255 – Пепе Рейна (Испания)
  • 245 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 231 – Петер Чех (Чехия)
  • 204 – Самир Ханданович (Словения)
  • 204 – Уго Льорис (Франция)
  • 200 – Тибо Куртуа (Бельгия)
  • 185 – Ян Облак (Словения)
  • 184 – Стив Манданда (Франция)
  • 183 – Микаэль Ландро (Франция)
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем