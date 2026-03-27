Нойеру – 40. Сможет ли немецкий голкипер превзойти рекорд Буффона?

Немецкий голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер, которому сегодня исполнилось 40 лет, является третьим лучшим вратарем топ-5 европейских чемпионатов по количеству матчей без пропущенных мячей в XXI веке.

В активе немца 245 «сухих» поединков в германской Бундеслиге.

Рекордсменом данного рейтинга является итальянец Джанлуиджи Буффон, совершивший за свою карьеру 263 клиншита в топ-5 лигах.

На втором месте находится испанец Пепе Рейна с 255 матчами без пропущенных мячей.

Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке