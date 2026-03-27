Леоненко отреагировал на фиаско сборной Украины: «Я ищу этих людей»
Виктор выступил с лаконичным заявлением
Бывший футболист Виктор Леоненко лаконично отреагировал на поражение сборной Украины (1:3) в матче против Швеции в квалификации плей-офф в ЧМ-2026.
– Виктор Евгеньевич, что скажете о матче Украина – Швеция?
– Я ищу тех, кто когда-то говорил, что эта сборная Украины самая сильная в истории, – сказал Леоненко.
Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.
