  4. Леоненко отреагировал на фиаско сборной Украины: «Я ищу этих людей»
Леоненко отреагировал на фиаско сборной Украины: «Я ищу этих людей»

Виктор выступил с лаконичным заявлением

ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Бывший футболист Виктор Леоненко лаконично отреагировал на поражение сборной Украины (1:3) в матче против Швеции в квалификации плей-офф в ЧМ-2026.

– Виктор Евгеньевич, что скажете о матче Украина – Швеция?

– Я ищу тех, кто когда-то говорил, что эта сборная Украины самая сильная в истории, – сказал Леоненко.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.

Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Микола Унгурян
ну тут як сказати - якщо за індивідуальною майстерністю - то можливо, адже доволі багато легіонерів з ТОП-ліг і навіть ТОП-клубів, але... як команда - то навіть не посередність, і тут 2 моменти - 1. немає мотивації викладатись на всі 100, 2. немає тренера щоб зробити з них команду, а не набір гравців
as and
це найкраща збірна бо половина грає в найкращих чемпіонатах..тільки в шведів вся команда грає в найкращих чемпіонатах а у вітька завжди -всі пітраси а я дартаньян).
