Что скажет Ребров? Тренер сборной Украины пообщается со СМИ
Последняя предматчевая пресс-конференция тренера в сборной?
УАФ сообщила, что наставник сборной Украины Сергей Ребров пообщается со СМИ перед контрольным матчем против Албании, который пройдет 31 марта.
Общение тренера с журналистами пройдет 30 марта, начало в 20:00.
Не исключено, что это будет последняя предматчевая пресс-конференция Реброва в статусе тренера национальной команды.
Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 проиграла Швеции и потеряла шансы выйти на чемпионат мира.
Ребров не подал в отставку после поражения, а контракт специалиста истекает уже летом. Матч с Албанией, возможно, будет последним для Реброва в сборной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
