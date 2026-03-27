Что скажет Ребров? Тренер сборной Украины пообщается со СМИ

УАФ сообщила, что наставник сборной Украины Сергей Ребров пообщается со СМИ перед контрольным матчем против Албании, который пройдет 31 марта.

Общение тренера с журналистами пройдет 30 марта, начало в 20:00.

Не исключено, что это будет последняя предматчевая пресс-конференция Реброва в статусе тренера национальной команды.

Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 проиграла Швеции и потеряла шансы выйти на чемпионат мира.

Ребров не подал в отставку после поражения, а контракт специалиста истекает уже летом. Матч с Албанией, возможно, будет последним для Реброва в сборной.