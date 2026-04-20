  4. Костюк и Суркис заблокировали трансфер талантливого украинца из Динамо
20 апреля 2026, 07:42 |
Костюк и Суркис заблокировали трансфер талантливого украинца из Динамо

Яцыка в «Металлисте 1925» не будет

ФК Динамо. Александр Яцык

Киевское «Динамо» не планирует отпускать талантливого украинского полузащитника Александра Яцыка.

Как сообщает ТаТоТаке, прошлым летом президент киевлян Игорь Суркис заблокировал переход игрока, отказавшись от предложения «Металлиста 1925». Сейчас, несмотря на интерес харьковчан, трансфер невозможен – на футболиста рассчитывает главный тренер Игорь Костюк и не планирует его отпускать.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» рассчитывает подписать других игроков «Динамо». По информации источника, в шорт-лист харьковчан входят сразу два нападающих киевлян – Эдуардо Герреро и Федор Задорожный.

Александр Яцык Динамо Киев трансферы Металлист 1925 трансферы УПЛ Игорь Суркис Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
