Виталий ГРУША: «Матч с Прикарпатьем точно не будет легким»

В матче 20-го тура Первой лиги «Буковина» на своем поле сыграет с «Прикарпатьем». Полузащитник «Буковины» Виталий Груша поделился ожиданиями от поединка, а также оценил готовность своей команды.

– Виталий, уже в это воскресенье «Буковина» проведет свой первый домашний матч в 2026 году. Насколько ожидаема эта встреча с родными болельщиками?

– Очень ожидаемая, ведь был большой перерыв без футбола. Мы уже очень соскучились по нашим болельщикам, по их эмоциям и поддержке. Думаю, что из-за столь длительной паузы стадион в воскресенье будет заполнен и мы ощутим мощную поддержку родных трибун!

– Успели ли восстановиться как физически, так и ментально после выездного матча с «Викторией»?

– Думаю, что да. Было достаточно времени для восстановления, пауза между матчами получилась довольно продолжительной.

– Можно ли сказать, что «Прикарпатье» – особый для тебя соперник, ведь именно в ворота этой команды ты забил свой дебютный мяч за «Буковину»?

– Да, есть такое. Более того, в ворота этой команды я не только забил свой первый гол на профессиональном уровне, но и оформил хет-трик. И уже в составе «Буковины» также открыл счет своим голам именно в матче с «Прикарпатьем». Надеюсь, что в воскресенье эта приятная традиция продолжится, и я снова смогу помочь команде результативным действием.

– Почему именно против этого соперника тебе так часто удается забивать?

– Честно, не анализировал, поэтому даже не знаю, что сказать. Наверное, просто так складывается, что именно в матчах против этого соперника мне удастся отличаться результативными действиями.

– После дебютного гола за «Буковину» в ворота «Прикарпатья» в матче первого круга у тебя уже 4 гола и 5 ассистов. Как вы оцениваешь эти показатели именно на данном этапе сезона?

– Это должны оценивать другие. Моя главная задача – работать на каждой тренировке и делать все, чтобы команда достигала поставленных целей. Личная статистика приятна, но командный результат всегда на первом месте.

– В команде сейчас немало травмированных игроков. Как это влияет на подготовку?

– Влияет существенно, ведь мы не можем рассчитывать на многих футболистов. Сейчас к тренировкам активно привлекаются игроки «Буковины-2», но им нужно немного времени, чтобы адаптироваться к нашим требованиям и тактике. Поэтому тренировочный процесс несколько меняется.

– Как охарактеризуешь «Прикарпатье»?

– Это бойцовская команда, поэтому на поле будет много борьбы. Матч точно не будет лёгким.

– На сборах «Буковина» победила «Прикарпатье» с убедительным счетом 5:0. Придает ли это команде уверенность перед воскресным дерби?

– Мы о том матче вообще не вспоминаем. Сборы – это сборы: там другие составы, другие задачи, наигрывание различных взаимодействий и т.д. Мы также наигрывали определенные тактические моменты. Поэтому на результаты спаррингов сейчас не стоит обращать внимание. Официальный матч – это совсем другое напряжение и ответственность. «Прикарпатье» – это бойцовская команда, поэтому матч точно не будет легким и с большим количеством борьбы.