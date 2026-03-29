Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов

Известный украинский музыкант Рамиль Насиров, участник группы «Курган & Agregat», высказался о будущем Сергея Реброва после матча со шведами.

«Хочу, чтобы Ребров стал тренером Динамо», – сказал Рамиль Насиров.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.

Контракт Сергея Реброва действует до конца лета 2026 года.

