Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Украинцы уступили шведам 1:3
Известный украинский музыкант Рамиль Насиров, участник группы «Курган & Agregat», высказался о будущем Сергея Реброва после матча со шведами.
«Хочу, чтобы Ребров стал тренером Динамо», – сказал Рамиль Насиров.
26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.
Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.
Контракт Сергея Реброва действует до конца лета 2026 года.
