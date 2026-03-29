  4. Определены четыре футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции
29 марта 2026, 20:02 | Обновлено 29 марта 2026, 20:14
Определены четыре футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции

Поздеев высказался о матче Украина – Швеция

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший тренер ковалевского «Колоса» и эксперт Александр Поздеев резко оценил игру капитана сборной Украины Ильи Забарного.

Специалист обратил внимание на ошибки центрального защитника в этом матче, а также критически высказался о действиях еще нескольких игроков национальной команды.

– Можно ли говорить о том, что Забарный не справился с возложенными на него лидерскими функциями?

– От игроков такого класса меньше всего ждешь промахов. Плохо сыграл Тымчик. Судаков растворился на поле. Ваната полностью исключили защитники соперника. Не было агрессии, открытий, впереди не хватает людей, которые могли бы продвигать мяч дальше. Редко простреливаем, до ворот почти не доходим. За счет чего мы собирались проходить в финал плей-офф?

По теме:
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Редушко: «Со шведами сборная Украины могла выжать больше»
«Это был шок». В Швеции раскрыли решение Поттера перед матчем с Украиной
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Илья Забарный Александр Тымчик Владислав Ванат Георгий Судаков
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности
Футбол | 29 марта 2026, 17:40 2
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности

Игор Тудор снова без работы

Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Бокс | 29 марта 2026, 00:40 42
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина

Британец хладнокровно финишировал представителя США в пятом раунде

Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Теннис | 29.03.2026, 13:25
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 28.03.2026, 23:22
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Теннис | 28.03.2026, 17:27
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
easterly
спорт.уа - чому у вас всі колишні хоч в чому, без досягненнь - експерти? що можуть оцінювати невдахи?
Зіграла відверто катастрофічно вся команда. Дві світлі плями на цьому фоні - Миколенко та Циганков
TEM
Повністю погоджуюсь, футбол Реброва сцикливо захисний. Забарний і Тимчик багато результативний помилок, як для гравців збірної команди країни. Група атаки - дно, рахунок тому підтвердження: 1:3.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
28.03.2026, 22:46 6
Футбол
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 09:17 30
Футбол
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 45
Футбол
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
28.03.2026, 08:04 16
Футбол
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
28.03.2026, 08:52 8
Футбол
