Определены четыре футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции

Бывший тренер ковалевского «Колоса» и эксперт Александр Поздеев резко оценил игру капитана сборной Украины Ильи Забарного.

Специалист обратил внимание на ошибки центрального защитника в этом матче, а также критически высказался о действиях еще нескольких игроков национальной команды.

– Можно ли говорить о том, что Забарный не справился с возложенными на него лидерскими функциями?

– От игроков такого класса меньше всего ждешь промахов. Плохо сыграл Тымчик. Судаков растворился на поле. Ваната полностью исключили защитники соперника. Не было агрессии, открытий, впереди не хватает людей, которые могли бы продвигать мяч дальше. Редко простреливаем, до ворот почти не доходим. За счет чего мы собирались проходить в финал плей-офф?