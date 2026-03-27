Transfermarkt обновил цену Забарного после фиаско со Швецией
Илья подешевел на 5 миллионов евро
26 марта сборная Украины провела ключевой матч полуфинала плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Швеции. Встреча состоялась в испанской Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась поражением Украины со счётом 1:3.
После поединка известный портал Transfermarkt обновил стоимость центрального защитника сине-желтых Ильи Забарного.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Цена на 23-летнего футболиста упала с 50 миллионов евро до 45 миллионов евро.
После матча против Швеции на Илью обрушился хейт болельщиков из-за неуверенной игры в обороне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
