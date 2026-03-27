  4. Transfermarkt обновил цену Забарного после фиаско со Швецией
27 марта 2026, 23:38 |
369
0

Transfermarkt обновил цену Забарного после фиаско со Швецией

Илья подешевел на 5 миллионов евро

27 марта 2026, 23:38 |
369
0
Transfermarkt обновил цену Забарного после фиаско со Швецией
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

26 марта сборная Украины провела ключевой матч полуфинала плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Швеции. Встреча состоялась в испанской Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась поражением Украины со счётом 1:3.

После поединка известный портал Transfermarkt обновил стоимость центрального защитника сине-желтых Ильи Забарного.

Цена на 23-летнего футболиста упала с 50 миллионов евро до 45 миллионов евро.

После матча против Швеции на Илью обрушился хейт болельщиков из-за неуверенной игры в обороне.

Дмитрий Вус Источник: Transfermarkt
