Transfermarkt обновил цену Забарного после фиаско со Швецией

26 марта сборная Украины провела ключевой матч полуфинала плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Швеции. Встреча состоялась в испанской Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась поражением Украины со счётом 1:3.

После поединка известный портал Transfermarkt обновил стоимость центрального защитника сине-желтых Ильи Забарного.

Цена на 23-летнего футболиста упала с 50 миллионов евро до 45 миллионов евро.

После матча против Швеции на Илью обрушился хейт болельщиков из-за неуверенной игры в обороне.