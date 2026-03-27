Пономаренко вошел в десятку самых молодых бомбардиров сборной Украины
Дебютный гол за национальную команду форвард «Динамо» забил в 20 лет 74 дня
Матвей Пономаренко вошел в десятку самых молодых бомбардиров сборной Украины. Дебютный гол за национальную дружину форвард «Динамо» забил в 20 лет 74 дня. В более юном возрасте впервые отличились за главную команду страны только шесть игроков, а в официальных матчах и вовсе двое – Андрей Ярмоленко и Ярослав Ракицкий.
К слову, Пономаренко, который первым из футболистов 2006 г. р. забил за сборную, стал автором 140-го домашнего гола украинцев в официальных турнирах (ЧМ – 60, ЧЕ – 64, ЛН – 16), а также 20-го гола «джокеров» в чемпионатах мира.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры сборной Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
19 лет 166 дней
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
29.05.2016
|
ТМ
|
Румыния (н)
|
4:3
|
19 лет 215 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
01.05.1996
|
ТМ
|
Турция (г)
|
2:3
|
19 лет 311 дней
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
18.05.1993
|
ТМ
|
Литва (г)
|
2:1
|
19 лет 317 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
05.09.2009
|
ЧМ
|
Андорра (д)
|
5:0
|
19 лет 363 дня
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
22.08.2007
|
ТМ
|
Узбекистан (д)
|
2:1
|
20 лет 72 дня
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
14.10.2009
|
ЧМ
|
Андорра (г)
|
6:0
|
20 лет 74 дня
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
26.03.2026
|
ЧМ
|
Швеция (д)
|
1:3
|
20 лет 138 дней
|
Даниил СИКАН
|
01.09.2021
|
ЧМ
|
Казахстан (г)
|
2:2
|
20 лет 197 дня
|
Андрей ГУСИН
|
26.06.1993
|
ТМ
|
Хорватия (г)
|
1:3
|
20 лет 197 дня
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
02.06.2010
|
ТМ
|
Норвегия (г)
|
1:0
* на день первого гола.
Футболисты 1996-2006 г.р., первыми забившие за сборную Украины
|
Г. р.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
1996
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Уфа
|
29.05.2016
|
ТМ
|
Румыния (н)
|
4:3
|
1997
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
25.03.2019
|
ЧЕ
|
Люксембург (г)
|
2:1
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
04.09.2021
|
ЧМ
|
Франция (д)
|
1:1
|
1999
|
Виктор КОРНИЕНКО
|
Шахтер
|
08.09.2021
|
ТМ
|
Чехия (г)
|
1:1
|
2001
|
Даниил СИКАН
|
Шахтер
|
01.09.2001
|
ЧМ
|
Казахстан (г)
|
2:2
|
2002
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Борнмут
|
16.06.2023
|
ЧЕ
|
Сев. Македония (г)
|
3:2
|
2003
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
Шахтер
|
10.10.2025
|
ЧМ
|
Исландия (г)
|
5:3
|
2006
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
Динамо
|
26.03.2026
|
ЧМ
|
Швеция (д)
|
1:3
Игроки 2000, 2004 и 2005 г. р. за сборную еще не забивали.
