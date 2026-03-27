Матвей Пономаренко вошел в десятку самых молодых бомбардиров сборной Украины. Дебютный гол за национальную дружину форвард «Динамо» забил в 20 лет 74 дня. В более юном возрасте впервые отличились за главную команду страны только шесть игроков, а в официальных матчах и вовсе двое – Андрей Ярмоленко и Ярослав Ракицкий.

К слову, Пономаренко, который первым из футболистов 2006 г. р. забил за сборную, стал автором 140-го домашнего гола украинцев в официальных турнирах (ЧМ – 60, ЧЕ – 64, ЛН – 16), а также 20-го гола «джокеров» в чемпионатах мира.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры сборной Украины

Возраст* Игрок Дата Ранг Соперник Счет 19 лет 166 дней Александр ЗИНЧЕНКО 29.05.2016 ТМ Румыния (н) 4:3 19 лет 215 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 01.05.1996 ТМ Турция (г) 2:3 19 лет 311 дней Дмитрий МИХАЙЛЕНКО 18.05.1993 ТМ Литва (г) 2:1 19 лет 317 дней Андрей ЯРМОЛЕНКО 05.09.2009 ЧМ Андорра (д) 5:0 19 лет 363 дня Александр ГЛАДКИЙ 22.08.2007 ТМ Узбекистан (д) 2:1 20 лет 72 дня Ярослав РАКИЦКИЙ 14.10.2009 ЧМ Андорра (г) 6:0 20 лет 74 дня Матвей ПОНОМАРЕНКО 26.03.2026 ЧМ Швеция (д) 1:3 20 лет 138 дней Даниил СИКАН 01.09.2021 ЧМ Казахстан (г) 2:2 20 лет 197 дня Андрей ГУСИН 26.06.1993 ТМ Хорватия (г) 1:3 20 лет 197 дня Роман ЗОЗУЛЯ 02.06.2010 ТМ Норвегия (г) 1:0

* на день первого гола.

Футболисты 1996-2006 г.р., первыми забившие за сборную Украины

Г. р. Игрок Клуб Дата Ранг Соперник Счет 1996 Александр ЗИНЧЕНКО Уфа 29.05.2016 ТМ Румыния (н) 4:3 1997 Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 25.03.2019 ЧЕ Люксембург (г) 2:1 1998 Николай ШАПАРЕНКО Динамо 04.09.2021 ЧМ Франция (д) 1:1 1999 Виктор КОРНИЕНКО Шахтер 08.09.2021 ТМ Чехия (г) 1:1 2001 Даниил СИКАН Шахтер 01.09.2001 ЧМ Казахстан (г) 2:2 2002 Илья ЗАБАРНЫЙ Борнмут 16.06.2023 ЧЕ Сев. Македония (г) 3:2 2003 Олег ОЧЕРЕТЬКО Шахтер 10.10.2025 ЧМ Исландия (г) 5:3 2006 Матвей ПОНОМАРЕНКО Динамо 26.03.2026 ЧМ Швеция (д) 1:3

Игроки 2000, 2004 и 2005 г. р. за сборную еще не забивали.