Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономаренко вошел в десятку самых молодых бомбардиров сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2026, 14:10 | Обновлено 27 марта 2026, 14:14
Пономаренко вошел в десятку самых молодых бомбардиров сборной Украины

Дебютный гол за национальную команду форвард «Динамо» забил в 20 лет 74 дня

Getty Images/Global Images Ukraine

Матвей Пономаренко вошел в десятку самых молодых бомбардиров сборной Украины. Дебютный гол за национальную дружину форвард «Динамо» забил в 20 лет 74 дня. В более юном возрасте впервые отличились за главную команду страны только шесть игроков, а в официальных матчах и вовсе двое – Андрей Ярмоленко и Ярослав Ракицкий.

К слову, Пономаренко, который первым из футболистов 2006 г. р. забил за сборную, стал автором 140-го домашнего гола украинцев в официальных турнирах (ЧМ – 60, ЧЕ – 64, ЛН – 16), а также 20-го гола «джокеров» в чемпионатах мира.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры сборной Украины

Возраст*

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

19 лет 166 дней

Александр ЗИНЧЕНКО

29.05.2016

ТМ

Румыния (н)

4:3

19 лет 215 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

01.05.1996

ТМ

Турция (г)

2:3

19 лет 311 дней

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

18.05.1993

ТМ

Литва (г)

2:1

19 лет 317 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

05.09.2009

ЧМ

Андорра (д)

5:0

19 лет 363 дня

Александр ГЛАДКИЙ

22.08.2007

ТМ

Узбекистан (д)

2:1

20 лет 72 дня

Ярослав РАКИЦКИЙ

14.10.2009

ЧМ

Андорра (г)

6:0

20 лет 74 дня

Матвей ПОНОМАРЕНКО

26.03.2026

ЧМ

Швеция (д)

1:3

20 лет 138 дней

Даниил СИКАН

01.09.2021

ЧМ

Казахстан (г)

2:2

20 лет 197 дня

Андрей ГУСИН

26.06.1993

ТМ

Хорватия (г)

1:3

20 лет 197 дня

Роман ЗОЗУЛЯ

02.06.2010

ТМ

Норвегия (г)

1:0

* на день первого гола.

Футболисты 1996-2006 г.р., первыми забившие за сборную Украины

Г. р.

Игрок

Клуб

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1996

Александр ЗИНЧЕНКО

Уфа

29.05.2016

ТМ

Румыния (н)

4:3

1997

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

25.03.2019

ЧЕ

Люксембург (г)

2:1

1998

Николай ШАПАРЕНКО

Динамо

04.09.2021

ЧМ

Франция (д)

1:1

1999

Виктор КОРНИЕНКО

Шахтер

08.09.2021

ТМ

Чехия (г)

1:1

2001

Даниил СИКАН

Шахтер

01.09.2001

ЧМ

Казахстан (г)

2:2

2002

Илья ЗАБАРНЫЙ

Борнмут

16.06.2023

ЧЕ

Сев. Македония (г)

3:2

2003

Олег ОЧЕРЕТЬКО

Шахтер

10.10.2025

ЧМ

Исландия (г)

5:3

2006

Матвей ПОНОМАРЕНКО

Динамо

26.03.2026

ЧМ

Швеция (д)

1:3

Игроки 2000, 2004 и 2005 г. р. за сборную еще не забивали.

цифры и факты Матвей Пономаренко сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем